В Челнах мужчина зарезал бывшую сожительницу и покончил с собой — возбуждено уголовное дело
В Набережных Челнах мужчина зарезал бывшую сожительницу и покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
Накануне в автомобиле, припаркованном у одного из домов в 52-м комплексе Челнов, нашли тело 44-летней местной жительницы со множеством ножевых ранений. Кроме того, в квартире дома найдено тело ее бывшего 60-летнего сожителя, который, по предварительным данным, покончил с собой.
Согласно предварительным данным, мужчина совершил убийство бывшей сожительницы на почве ревности.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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