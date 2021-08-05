В Челнах мужчина зарезал бывшую сожительницу и покончил с собой — возбуждено уголовное дело

В Набережных Челнах мужчина зарезал бывшую сожительницу и покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Накануне в автомобиле, припаркованном у одного из домов в 52-м комплексе Челнов, нашли тело 44-летней местной жительницы со множеством ножевых ранений. Кроме того, в квартире дома найдено тело ее бывшего 60-летнего сожителя, который, по предварительным данным, покончил с собой.

Согласно предварительным данным, мужчина совершил убийство бывшей сожительницы на почве ревности.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

