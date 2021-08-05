Под Казанью при проверке документов полицейские изъяли у мужчины почти 4 килограмма наркотиков

Фото: Максим Платонов

Для проверки документов на стационарном посту полиции «Малиновка» был остановлен автомобиль Hyundai, который двигался со стороны Москвы в направлении Казани. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Полицейские решили досмотреть 32-летнего пассажира, так как вел он себя подозрительно. У него было обнаружено 20 свертков с веществом темного цвета. Результаты исследования содержимого показали, что находившиеся в свертках вещество является марихуаной весом около 4 килограммов. В ходе опроса задержанный пояснил, что нарвал и высушил коноплю для личного пользования.

Фото: МВД по РТ

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.

Недавно в Татарстане инспекторы ГИБДД задержали 41-летнего водителя автомобиля Hyundai из Омска, в машине которого обнаружили 9 килограммов синтетических наркотиков.

Алексей Нечаев