В Татарстане задержали наркокурьера с девятью килограммами наркотиков

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В Татарстане инспекторы ГИБДД задержали 41-летнего водителя автомобиля Hyundai из Омска, в машине которого обнаружили 9 килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Автомобиль остановили на стационарном посту полиции «Малиновка». Инспекторы обратили внимание, что водитель сильно нервничал и вел себя подозрительно. Его машину решили досмотреть и в багажнике нашли свертки весом более 9 килограммов. Позже экспертиза признает, что это синтетические наркотики.

Как установили полицейские, мужчина устроился на работу в интернет-магазин в начале 2021 года. В июле он забрал оптовую партию наркотиков на окраине Москвы и должен был отвезти в Нефтекамск.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В конце июля в Татарстане в ходе спецоперации уничтожили более 5 тонн наркосодержащих растений. В городах и районах Татарстана обнаружили 174 места произрастания дикорастущих наркокультур на общей площади более 13 тыс. кв. метров.

Ольга Плешкова