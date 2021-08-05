«Рубин» заявил Кварацхелию на Лигу конференций в списке Б

Фото: ФК "Рубин"

Полузащитник Хвича Кварацхелия сможет сегодня выйти на поле за «Рубин» в матче против польского «Ракува». Казанцы заявили игрока для участия в Лиге конференций.

Казанская команда добавила в список Б четверых молодых футболистов. В том числе двух вратарей Артема Исмагилова и Никиту Яновича, а также хавбеков Степана Сурикова и Кварацхелию.

Напомним, ранее Хвича не попал в основную заявку команды из-за ограниченного количества мест в списке А. При этом из турнира был отзаявлен полузащитник Денис Макаров, которого заменил Мицуки Сайто.