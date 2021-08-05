Татарстан попал в число регионов с наименьшими темпами суточного прироста случаев СOVID-19
В Татарстане и Москве темп прироста новых случаев коронавируса за сутки составил 0,21%. Это наименьший показателей среди российских регионов.
В Орловской области он составил 0,22%, а в Республике Алтай — 0,23%, сообщает федеральный оперштаб.
В Татарстане выявили 50 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 24 181. За минувшие сутки выздоровели 36 пациентов с COVID-19.
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