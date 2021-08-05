Сборная России уступила США в полуфинале в водном поло на ОИ-2020

Сборная России уступила команде США (11:15) в полуфинале турнира по водному поло среди женщин на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Российские ватерполистки уверенно начали встречу, по ходу первой половины ведя в счете в несколько мячей. Однако после большого перерыва американки перехватили инициативу. Соперницы вначале сравняли счет, потом вышли вперед и легко довели игру до победы — 15:11.

Отметим, что в воротах российской команды вместо основного голкипера Анны Карнаух играла запасная Евгения Головина.

Теперь сборная России сразится за третье место на турнире, команда США вышла в финал. На ОИ-2016 россиянки также завоевали бронзовые медали.

США — ОКР — 15:11 (2:3, 4:4, 5:2, 4:2).