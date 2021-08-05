В Казани для строительства Вознесенского тракта изымут участки земли и гаражи

Фото: Максим Платонов

В Казани для строительства участка Вознесенского тракта от ул. Гвардейской до проспекта Победы изымут ряд земельных участков и гаражей. Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов столицы Татарстана.

Будут выкуплены земельные участки и расположенные на них объекты в ГСК «Тайга» по улице Родины. Участки: 12, 13, 321, 28, 29, 4, 5, 9, 19, 37, 7, 392. Также изымут один участок и гараж в ГСК-4 «Ракета» в Советском районе города. Номер участка 251.

В Кировском районе Казани для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе изымут земельный участок и дом.

земельный участок площадью 337 кв. м по адресу: снт КГУ НПП им. В.И. Ленина «Лагерная», участок 205 (кадастровый номер 16:50:190202:449);

садовый дом №205 площадью 26,3 кв. м по адресу: СТ «Сад №2 ГК НПП им. Ленина» (кадастровый номер 16:50:190202:3325).

В июне сообщалось, что в Казани для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе и Вознесенского тракта изымут еще два десятка участков. Постановления исполкома об этом появились в сборнике документов мэрии.

Алексей Нечаев