Для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе и Вознесенского тракта изымут еще 20 участков

В Казани для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе и Вознесенского тракта изымут еще два десятка участков. Постановления исполкома об этом появились в сборнике документов мэрии.

Так, для строительства участка Вознесенского тракта от ул. Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе Казани (3-я очередь) изымут шесть участков, в том числе по два объекта садоводства и обслуживания машин.

Еще 14 объектов изымут для строительства участка дороги-дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор». Это участки в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) «Железнодорожник», «Сантехприбор», «Волга», НПО им. Ленина, КГУ НПП им. Ленина.

В мае исполком Казани постановил подготовить проект планировки объекта «Вознесенский тракт. Строительство участка от проспекта Победы до трассы М-7». Проект должны подготовить до 8 февраля 2023 года.