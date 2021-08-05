Вчера в Татарстане утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В среду, 4 августа, в Татарстане утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 11.19 поступило сообщение о том, что в Аксубаевском районе в селе Старые Киязлы очевидцы увидели, как мужчина во время купания скрылся под водой и не вынырнул. Инцидент произошел на реке Большая Сульча.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В 14.36 спасали обнаружили тело мужчины 1974 года рождения в 30 м от берега на глубине 2 м. Причина происшествия — купание в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения.

23 июля в 10.35 в Муслюмовском районе РТ в 2 км от села Мелля-Тамак на реке Ик привлеченные волонтеры обнаружили и извлекли тело мальчика 2006 года рождения. Он утонул 21 июля. Тело нашли в 5 метрах от берега.



Алексей Нечаев