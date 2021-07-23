В Татарстане волонтеры нашли тело мальчика, который утонул два дня назад

Фото: Максим Платонов

В пятницу, 23 июля, в 10.35 в Муслюмовском районе РТ в 2 км от села Мелля-Тамак на реке Ик привлеченные волонтеры обнаружили и извлекли тело мальчика 2006 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Он утонул 21 июля. Тело нашли в 5 метрах от берега.

В июле утонул мужчина в Зеленодольске. Инцидент произошел по адресу: ул. Сайдашева, озеро Гаринское.



Алексей Нечаев