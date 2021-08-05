«Рубин» стартует в Лиге конференций матчем против польского «Ракува»

Сегодня, 5 августа, «Рубин» сыграет в гостях против польского «Ракува» в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу.

Прямая трансляция встречи пройдет на телеканале «Матч ТВ». Начало игры — в 22.00 по мск.

Встречу точно пропустит полузащитник «Рубина» Денис Макаров. Футболист был отзаявлен казанцами из турнира. Вместо него в заявку команды включен японский хавбек Мицуки Сайто, ранее не игравший в официальных матчах за казанский клуб.

Для «Рубина» игра в Польше станет дебютной в Лиге конференций. Это новый европейский командный турнир, который до этого еще не проводился.

Накануне ожиданиями от предстоящего дебюта «Рубина» в еврокубках-2021/22 поделился главный тренер «рубиновых» Леонид Слуцкий.