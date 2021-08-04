Слуцкий: «Слабые выступления российских команд — показатель уровня РПЛ, завтра с «Ракувом» просто не будет

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги конференций рассказал о потерях в его команде. Он отметил, что не приехавшие футболисты оказались вне заявки по причине травм.

«Мы со всей серьезностью готовимся к завтрашней игре и все футболисты, которые прибыли сюда — они готовы принять участие в завтрашнем матче. О следующих матчах мы пока не думаем.

В связи с тем, что сейчас отменили правило выездного гола, я думаю нам не принципиально, на выезде мы начинаем этот турнир или дома.

Также наставник «Рубина» оценил силу предстоящего соперника и привел фамилии самых опасных игрокой в польской команде.

«Ракув» — очень сильная команда. Понятно, что как и у любой другой команды, у них есть свои лидеры. Такие, как Кун, Тудор, Лопес, Цебула, тот же Полетанович, Папаниколау, если он появится. Это очень квалифицированная европейская команда с высоким уровнем тактических принципов и очень агрессивной манерой игры.

По словам Слуцкого плохие выступления российских клубов в Европе — показатель уровня РПЛ на сегодняшний день. Так что польский клуб может составить достойную конкуренцию.

«Слабые выступления в еврокубках наших команд, безусловно — это показатель уровня российской лиги. Поэтому я уверен, что нас ждёт очень тяжёлое противостояние с «Ракувом». Преимущества ни у кого точно не будет. Будут очень тяжелые, напряжённые и равные игры, в которых у каждой команды будет шанс победить. Понятно, что мы будем делать всё, чтобы эти шансы реализовались в нашу пользу», — заверил наставник «Рубина».

Матча между командами из Ченстоховы и Казани пройдет 5 августа, начало матча в 22:00 по московскому времени.