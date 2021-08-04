В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 200 млн человек

Фото: Максим Платонов (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 200 миллионов. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По состоянию на 23:30 (мск)в мире с начала пандемии зарегистрировано 200 014 602 случая заражения СOVID-19. Наибольшее число из них выявлено в США — 25 292 721.

В Индии заразились 31 769 132 человека, в Бразилии — 19 985 817, в России — 6 270 505, в Великобритании — 5 980 697. Умерли от COVID-19 в мире уже 4 252 873 человека.

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Отметим, что по данным Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 10.30 (мск) 4 августа в мире насчитывалось 199 570 445 заболевших коронавирусом.

Татьяна Демина