Татарстанские поставщики в первом полугодии 2021 года получили в РМЦ более 44 млрд рублей выручки

По итогам января — июня 2021 года 2,8 тыс. поставщиков получили на ресурсах Республиканского маркетингового центра Татарстана выручку в размере 44,1 млрд рублей. Это почти на 7 миллиардов больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года (37,5 млрд рублей).

За первое полугодие компании-заказчики, за исключением бюджетных, произвели у татарстанских поставщиков 1 608 закупок на общую сумму более 106 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики Татарстана.

Лучшие показатели по выручке, полученной поставщиками в ресурсах РМЦ Татарстана, продемонстрировали Казань, Актынышский, Сабинский Мензелинский и Верхнеуслонский районы РТ.

Фото: Максим Платонов





Отметим, что по состоянию на январь 2021 года число республиканских поставщиков на онлайн-платформах Ozon, Wildberries и KazanExpress увеличилось до 5 тысяч. Суммарный оборот их продаж составил 4,2 млрд рублей.



Татьяна Демина