В Казани пройдет кубок России по аквабайк фристайлу и гидрофлайту

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани в августе пройдет Кубок России по аквабайк-фристайлу и гидрофлайту и чемпионат страны по водно-моторному спорту в классических дисциплинах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

Кубок России по аквабайк-фристайлу и гидрофлайту и чемпионат России в Казани запланированы на субботу, 7 августа.

Чемпионат России по водно-моторному спорту пройдет 6 августа. Участники будут соревноваться в классах — спортивные мотолодки, скутеры и глиссеры (мужчины, женщины, серия гонок 4 х 7,5 мили).

Помимо этого в столице Татарстана состоится первенство России по водно-моторному спорту в классах спортивных мотолодок (девочки, мальчики, юноши, девушки 8—18 лет, серия гонок 4 х 7,5 мили).

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в 2019 году в Казани, в акватории озера Нижний Кабан, проходил чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». За звание чемпиона боролись 60 сильнейших спортсменов страны, в том числе лидеры мирового рейтинга. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина