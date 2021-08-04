Жительницу Казани подозревают в убийстве мужа

Жительницу Казани подозревают в убийстве мужа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

Тело 37-летнего мужчины с ножевым ранением было найдено в квартире одного из домов по улице Гафиатуллина. Следователи считают, что во время распития спиртных напитков супруги поссорились. Женщина признала вину частично.

В отношении 35-летней супруги погибшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Челнах мужчину заподозрили в убийстве обидчика его брата.

Ольга Плешкова