В Челнах мужчину подозревают в убийстве обидчика его брата

28 июля ночью у одного из домов в 17-м комплексе Челнов обнаружили тело 37-летнего мужчины с ножевым ранением брюшной полости. Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье об убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В убийстве подозревается 21-летний местный житель — он дал признательные показания после задержания. Установлено, что 15-летний брат подозреваемого отдыхал в компании сверстников и повздорил с пьяным потерпевшим. После этого он позвонил брату. Тот приехал на место. В ходе конфликта злоумышленник избил мужчину и ударил ножом в живот. Потерпевший скончался на месте.

Он полностью признал причастность к преступлению. Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

В конце июля в Татарстане мужчина убил жену, после чего совершил самоубийство. По предварительным данным утром между супругами произошел конфликт на почве ревности, после чего мужчина расправился с женой и сбросил ее в колодец. Затем он уехал в город Нурлат и свел счеты с жизнью.

Маргарита Головатенко