Путин проведет совещание с членами правительства
Завтра президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства. На заседании будут рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития.
«Владимир Путин проведет 5 августа очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Будет рассмотрен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны», — сообщает «РИА Новости».
На прошлом совещании с членами правительства Путин признал, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в стране существует. Особо остро стоит вопрос с подорожанием овощей, «борщевого набора».
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