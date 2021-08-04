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Путин проведет совещание с членами правительства

17:37, 04.08.2021
Путин проведет совещание с членами правительства
Фото: kremlin.ru

Завтра президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства. На заседании будут рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития.

«Владимир Путин проведет 5 августа очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Будет рассмотрен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны», — сообщает «РИА Новости».

На прошлом совещании с членами правительства Путин признал, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в стране существует. Особо остро стоит вопрос с подорожанием овощей, «борщевого набора».

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
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