Больше 600 детей-сирот в Татарстане обеспечат жильем

В Татарстане для 636 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году собираются приобрести жилье на 895 млн рублей, из которых 68 млн рублей — средства из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки Татарстана.

За первые полгода были заключены три госконтракта на приобретение 211 жилых помещений. Детям-сиротам уже предоставили 114 однокомнатных благоустроенных квартир, из которых 73 находятся в Казани, 28 — в Нижнекамске, шесть — в Вернеуслонском районе, четыре в Балтасинском и по одной — в Атнинском, Сармановском и Ютазинском районах, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас объявлены очередные торги на приобретение жилья для этих целей. За 243 млн рублей предполагается купить 178 квартир.

В прошлом году для детей-сирот было приобретено 600 квартир на 840 млн рублей.

Ольга Плешкова