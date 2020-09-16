Татарстан завершает поиск квартир для детей-сирот на 840 млн рублей
Где выдадут квартиры детям-сиротам
В Татарстане объявлен тендер на приобретение квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Стоимость тендера составляет 352 млн рублей — заказ разместил Госкомитет Татарстана по закупкам, но отмечается, что квартиры поступят в распоряжение республиканского Минземимущества. Жилье будет предоставляться по договорам социального найма.
Всего по тендеру должны закупить 251 квартиру. Большая часть из них — 179 — в Казани. В целом же квартиры закупят в десяти районах республики.
|
№
|
Наименование района, города
|
Количество квартир
|
1
|
Казань
|
179
|
2
|
Нижнекамский район
|
55
|
3
|
Альметьевский район
|
3
|
4
|
Тюлячинский район
|
4
|
5
|
Чистопольский район
|
2
|
6
|
Сабинский район
|
1
|
7
|
Тукаевский район
|
3
|
8
|
Актанышский район
|
1
|
9
|
Апастовский район
|
1
|
10
|
Черемшанский район
|
2
|
ИТОГО:
|
251
Отметим, что это уже третий тендер за год на покупку квартир для детей-сирот — ранее в этом году уже завершились закупки на суммы в 408,8 и 79,3 млн рублей. Таким образом, общая сумма выделенных средств в 2020 году составила свыше 840 млн рублей. Всего — ровно 600 квартир, что совпадает с озвученными в начале года республиканским Минстроем планами.
По уже завершенным тендерам распределение квартир следующее:
|
№
|
Наименование района, города
|
Количество квартир
|
1
|
Альметьевский район
|
79
|
2
|
Казань
|
99
|
3
|
Нижнекамский район
|
90
|
4
|
г. Набережные Челны
|
13
|
5
|
Бугульминский район
|
9
|
6
|
Елабужский район
|
26
|
7
|
Кукморский район
|
5
|
8
|
Лаишево
|
5
|
9
|
Высокогорский район
|
2
|
10
|
Нурлатский район
|
6
|
11
|
Агрызский район
|
4
|
12
|
Кайбицкий район
|
1
|
13
|
Сармановский район
|
4
|
14
|
Мензелинский район
|
4
|
145
|
Зеленодольский район
|
2
|
ИТОГО:
|
349
Какими будут эти квартиры
В документации тендеров отмечается, что цена рассчитана исходя из лимитов, доведенных Минфином Татарстана — а это 42 460 рублей за квадратный метр. К примеру, по данным исследований сервиса «Домофонд», средняя цена 1 кв. м в Казани в августе составила 79 493 рубля.
Площадь квартиры не должна быть меньше 33 квадратных метров и не больше 66 «квадратов». Напомним, что минимально установленная площадь квартир, выделяемых детям-сиротам, в Татарстане составляет 24 кв. м. Кроме того, квартиры для сирот должны выбираться в домах-новостройках, введенных в эксплуатацию не позднее 2015 года.
Отдельно отмечается, что квартиры детям-сиротам должны быть в «чистовой» отделке, пригодными для проживания, кроме того, с отдельной кухней и отдельным санузлом.
Количество квартир растет
Суммы средств (и количество квартир), выделенных для приобретения жилья детям-сиротам, в 2020 году возросли кратно. Так, в 2019 году на эти цели выделялось только 198 млн рублей на 164 квартиры. Годом ранее же объявлено несколько тендеров на общую сумму в 354 млн рубля. В 2017 году выделенная сумма составляла 349 млн рублей.
Добавим, что победителем этих тендеров неизменно становится Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана, хотя изредка на тендеры заявляются и другие участники строительного рынка.
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