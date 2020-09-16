Татарстан завершает поиск квартир для детей-сирот на 840 млн рублей

Где выдадут квартиры детям-сиротам

В Татарстане объявлен тендер на приобретение квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Стоимость тендера составляет 352 млн рублей — заказ разместил Госкомитет Татарстана по закупкам, но отмечается, что квартиры поступят в распоряжение республиканского Минземимущества. Жилье будет предоставляться по договорам социального найма.

Всего по тендеру должны закупить 251 квартиру. Большая часть из них — 179 — в Казани. В целом же квартиры закупят в десяти районах республики.

№ Наименование района, города Количество квартир 1 Казань 179 2 Нижнекамский район 55 3 Альметьевский район 3 4 Тюлячинский район 4 5 Чистопольский район 2 6 Сабинский район 1 7 Тукаевский район 3 8 Актанышский район 1 9 Апастовский район 1 10 Черемшанский район 2 ИТОГО: 251

Отметим, что это уже третий тендер за год на покупку квартир для детей-сирот — ранее в этом году уже завершились закупки на суммы в 408,8 и 79,3 млн рублей. Таким образом, общая сумма выделенных средств в 2020 году составила свыше 840 млн рублей. Всего — ровно 600 квартир, что совпадает с озвученными в начале года республиканским Минстроем планами.

По уже завершенным тендерам распределение квартир следующее:

№ Наименование района, города Количество квартир 1 Альметьевский район 79 2 Казань 99 3 Нижнекамский район 90 4 г. Набережные Челны 13 5 Бугульминский район 9 6 Елабужский район 26 7 Кукморский район 5 8 Лаишево 5 9 Высокогорский район 2 10 Нурлатский район 6 11 Агрызский район 4 12 Кайбицкий район 1 13 Сармановский район 4 14 Мензелинский район 4 145 Зеленодольский район 2 ИТОГО: 349

Какими будут эти квартиры

В документации тендеров отмечается, что цена рассчитана исходя из лимитов, доведенных Минфином Татарстана — а это 42 460 рублей за квадратный метр. К примеру, по данным исследований сервиса «Домофонд», средняя цена 1 кв. м в Казани в августе составила 79 493 рубля.

Квартиры для сирот должны выбираться в домах-новостройках, введенных в эксплуатацию не позднее 2015 года

Площадь квартиры не должна быть меньше 33 квадратных метров и не больше 66 «квадратов». Напомним, что минимально установленная площадь квартир, выделяемых детям-сиротам, в Татарстане составляет 24 кв. м. Кроме того, квартиры для сирот должны выбираться в домах-новостройках, введенных в эксплуатацию не позднее 2015 года.

Отдельно отмечается, что квартиры детям-сиротам должны быть в «чистовой» отделке, пригодными для проживания, кроме того, с отдельной кухней и отдельным санузлом.

Количество квартир растет

Суммы средств (и количество квартир), выделенных для приобретения жилья детям-сиротам, в 2020 году возросли кратно. Так, в 2019 году на эти цели выделялось только 198 млн рублей на 164 квартиры. Годом ранее же объявлено несколько тендеров на общую сумму в 354 млн рубля. В 2017 году выделенная сумма составляла 349 млн рублей.

Добавим, что победителем этих тендеров неизменно становится Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана, хотя изредка на тендеры заявляются и другие участники строительного рынка.

Александр Артемьев