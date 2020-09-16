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Татарстан завершает поиск квартир для детей-сирот на 840 млн рублей

13:00, 16.09.2020 3
Татарстан завершает поиск квартир для детей-сирот на 840 млн рублей
Фото: l34.news

Где выдадут квартиры детям-сиротам

В Татарстане объявлен тендер на приобретение квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Стоимость тендера составляет 352 млн рублей — заказ разместил Госкомитет Татарстана по закупкам, но отмечается, что квартиры поступят в распоряжение республиканского Минземимущества. Жилье будет предоставляться по договорам социального найма.

Всего по тендеру должны закупить 251 квартиру. Большая часть из них — 179 — в Казани. В целом же квартиры закупят в десяти районах республики.

Наименование района, города

Количество квартир

1

Казань

179

2

Нижнекамский район

55

3

Альметьевский район

3

4

Тюлячинский район

4

5

Чистопольский район

2

6

Сабинский район

1

7

Тукаевский район

3

8

Актанышский район

1

9

Апастовский район

1

10

Черемшанский район

2

ИТОГО:

251

Отметим, что это уже третий тендер за год на покупку квартир для детей-сирот — ранее в этом году уже завершились закупки на суммы в 408,8 и 79,3 млн рублей. Таким образом, общая сумма выделенных средств в 2020 году составила свыше 840 млн рублей. Всего — ровно 600 квартир, что совпадает с озвученными в начале года республиканским Минстроем планами.

По уже завершенным тендерам распределение квартир следующее:

Наименование района, города

Количество квартир

1

Альметьевский район

79

2

Казань

99

3

Нижнекамский район

90

4

г. Набережные Челны

13

5

Бугульминский район

9

6

Елабужский район

26

7

Кукморский район

5

8

Лаишево

5

9

Высокогорский район

2

10

Нурлатский район

6

11

Агрызский район

4

12

Кайбицкий район

1

13

Сармановский район

4

14

Мензелинский район

4

145

Зеленодольский район

2

ИТОГО:

349

Какими будут эти квартиры

В документации тендеров отмечается, что цена рассчитана исходя из лимитов, доведенных Минфином Татарстана — а это 42 460 рублей за квадратный метр. К примеру, по данным исследований сервиса «Домофонд», средняя цена 1 кв. м в Казани в августе составила 79 493 рубля.

Квартиры для сирот должны выбираться в домах-новостройках, введенных в эксплуатацию не позднее 2015 года

Площадь квартиры не должна быть меньше 33 квадратных метров и не больше 66 «квадратов». Напомним, что минимально установленная площадь квартир, выделяемых детям-сиротам, в Татарстане составляет 24 кв. м. Кроме того, квартиры для сирот должны выбираться в домах-новостройках, введенных в эксплуатацию не позднее 2015 года.

Отдельно отмечается, что квартиры детям-сиротам должны быть в «чистовой» отделке, пригодными для проживания, кроме того, с отдельной кухней и отдельным санузлом.

Количество квартир растет

Суммы средств (и количество квартир), выделенных для приобретения жилья детям-сиротам, в 2020 году возросли кратно. Так, в 2019 году на эти цели выделялось только 198 млн рублей на 164 квартиры. Годом ранее же объявлено несколько тендеров на общую сумму в 354 млн рубля. В 2017 году выделенная сумма составляла 349 млн рублей.

Добавим, что победителем этих тендеров неизменно становится Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана, хотя изредка на тендеры заявляются и другие участники строительного рынка.

Александр Артемьев
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:00
    Почему эти сироты не могут сами себе квартиру выбрать?
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  • Анонимно 14:00
    Надо деньги сиротам раздавать, а не выбирать за них
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  • Анонимно 14:01
    Разве сиротам не одинакового метража квартиры выделять должны?
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