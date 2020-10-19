Уникальный «перевернутый» дом могут снести из-за строительства дороги в Казани

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Уникальному «дому на ножке», расположенному в Кировском районе Казани, грозит снос из-за строительства дороги-дублера Горьковского шоссе.

Дом начали строить в 70-х годах прошлого века. Однако земля, на которой он расположился, вошла в проект трассы «Автомобильная дорога от улицы Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга».



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Дочь создателя уникального дома Анатолия Калинкина Светлана поделилась переживаниями с корреспондентом «Реального времени»: «Будущая дорога будет проходить близко, но мой дом ей не мешает. Просила хотя бы половину участка с домом оставить нам как память о папе, его уже 20 лет нет. Он всегда говорил: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Но нам сказали, что по закону разделить четыре сотки пополам никак получится, две сотки не оставят. Для меня это большая рана, не перестаю плакать».

Разговоры о новой дороге начались полтора года назад. В свое время Светлана не стала заранее оформлять дачу как жилой дом, как сделали некоторые соседи.

В администрации Кировского и Московского районов сообщили, что специалисты уже осмотрели земельный участок, организация определяет стоимость дома, а экспертная компания рассчитывает сумму возмещения.

Подробности истории — в материале «Реального времени».

