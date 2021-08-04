Прокуратура организовала проверку после пожара в Доме Маркова в Казани

Прокуратура Казани организовала проверку после пожара в Доме Маркова, который произошел 2 августа на улице Баумана. Об этом «Реальному времени» рассказал старший помощник по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ход проверки находится на контроле прокуратуры РТ. Напомним, возгорание в реставрируемом доме 1853 года произошло на чердаке. К моменту приезда пожарных расчетов площадь пожара составила 60 кв. метров. Возгорание было локализовано и потушено. По предварительным данным ГУ МЧС РФ по РТ, причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности при проведении ремонтных работ на крыше и чердаке здания.

В июне «Реальное время» выяснило, что реставрация дома купца Маркова перетекла в судебное разбирательство. Подробнее — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина