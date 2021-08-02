В Казани на Баумана горел объект культурного наследия

Сегодня в Казани на улице Баумана был пожар. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия сообщает, что загорелся Дом Маркова 1853 года постройки.

Здание находится по адресу: ул. Баумана, 27. Возгорание произошло на чердаке. К моменту приезда пожарных расчетов площадь пожара составила 60 кв. метров. Возгорание было локализовано и потушено. По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности при проведении ремонтных работ на крыше и чердаке здания.

Сегодня в 11.23 поступило сообщение о горении кровли здания в Казани по адресу улица Баумана, 27. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.