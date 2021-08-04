Задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в здании кабмина Украины
Угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина Украины задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Сегодня днем в здание пришел мужчина и заявил, что не выйдет оттуда живым. Он выдернул чеку и заявил о захвате здания.
Тогда на место выехала группа правоохранителей, началась полицейская операция. С мужчиной велись переговоры. На место также прибыли взрывотехники.
Согласно данным СМИ, мужчина был сапером в батальоне «Айдар». Источник портала в МВД сообщил, что этот человек контужен. Не было оснований думать, что граната ненастоящая.
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