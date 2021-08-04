Умер посол Сербии в России

Посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался в возрасте 70 лет от сердечного приступа. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался от сердечного приступа. Он находился в отпуске в Сербии и должен был вернуться в Москву 22 августа», — сообщили в дипмиссии.

Лазански получил юридическое образование в Загребском Университете. В апреле 2016 года он был избран депутатом Скупщины (парламента) от Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича. Лазански возглавил дипломатическое представительство в Москве в 2019 году.

Алексей Нечаев