В Татарстане вырос оборот розничной торговли и общепита в первом полугодии 2021 года

Оборот розничной торговли и предприятий общественного питания по итогам первого полугодия 2021-го вырос на 10% и на четверть соответственно, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Татарстанстата.



Так, оборот розничной торговли составил 510,4 млрд руб., что на 10,3% больше аналогичного периода прошлого года, когда в стране и регионе началась пандемия коронавируса. Оборот торговли пищевыми продуктами увеличился на 5,8% — до 290,8 млрд руб. В прошлом году сообщалось, что оборот торговли продуктами сокращался на 7,8%, а непродовольственными товарами — на 9,7%.

Оборот предприятий общепита остается ниже уровня 2019 года. В первом полугодии выручка кафе, ресторанов, баров и их поставщиков составила 21,9 млрд руб. ранее она превышала 22 млрд руб. без учета инфляции. По сравнению с первым полугодием 2020-го оборот увеличился на 22,9%. Напомним, в то время общепит работал исключительно на вынос и доставку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за первое полугодие промышленное производство увеличилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост зафиксирован в обрабатывающих производствах (+7,8%), производстве пищевых продуктов (+8,3%), химических продуктов (+9,4%), резиновых изделий (+12,3%), изделий из пластмасс (+18,8%). Производство электрооборудования увеличилось на 58%, автотранспортных средств и прицепов — на 44,6%, прочих транспортных средств и оборудования — на 54,2%.

Маргарита Головатенко