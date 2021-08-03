В Татарстане промышленное производство увеличилось на 4,8%

В Татарстане за первое полугодие промышленное производство увеличилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете Татарстанстата о социально-экономическом положении республики.

Также в отчете сказано, что добыча полезных ископаемых в республике снизилась на 1,1%. Причина — падение добычи на 10,7% в первом квартале. При этом добыча нефти и природного газа увеличилась на 1,1%, пишет «Интерфакс».

Рост зафиксирован в обрабатывающих производствах (+7,8%), производстве пищевых продуктов (+8,3%), химических продуктов (+9,4%), резиновых изделий (+12,3%), изделий из пластмасс (+18,8%). Производство электрооборудования увеличилось на 58%, автотранспортных средств и прицепов — на 44,6%, прочих транспортных средств и оборудования — на 54,2%.

Также согласно отчету, снизилось производство текстильных изделий — на 28,1%, а также лекарств — на 28,8%.



Ольга Плешкова