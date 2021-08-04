В Казани за вторник произошло 115 ДТП, одно из них с погибшим

Фото: ГИБДД Казани

За среду, 3 августа, в Казани произошло 115 ДТП. Пять ДТП — с пострадавшими (два наезда на пешехода, два столкновения и наезд на велосипедиста), в одном из них погиб человек. Остальные 110 ДТП с материальным ущербом.



Сотрудники Госавтоинспекции задержали пять пьяных водителей и еще одного водителя без прав. Одного гражданина доставили в полицию по подозрению в совершении преступления.

Еще в Казани за вторник пресекли 40 правонарушений со стороны электросамокатчиков, сообщает ГИБДД города.

За 2 августа в Казани произошло пять ДТП с пострадавшими (два наезда на пешехода и три столкновения), еще 70 ДТП с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко