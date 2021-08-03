В Казани за сутки произошло 5 ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

За 2 августа в Казани произошло пять ДТП с пострадавшими (два наезда на пешехода и три столкновения), еще 70 ДТП с материальным ущербом.



Четырех водителей задержали в пьяном состоянии, у еще одного водителя не было прав. В отделы полиции доставили трех граждан — их подозревают в совершении преступлений.

Сотрудники Госавтоинспекции за понедельник пресекли 40 правонарушений со стороны электросамокатчиков, сообщает ГИБДД города.

За воскресенье, 1 августа, произошло 37 ДТП. 35 — с материальным ущербом, еще два — с пострадавшими (произошло два столкновения автомобилей).

Маргарита Головатенко