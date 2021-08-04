В Альметьевске семилетняя девочка выпала из окна

В Альметьевске семилетняя девочка выпала из окна третьего этажа многоквартирного дома на улице Пушкина, сообщение поступило в экстренные службы в 00.15.

На окне не было москитной сетки. Ребенок находился дома с бабушкой, которая спала на момент происшествия. Девочка осталась жива, ее доставили в больницу с травмами обоих предплечий и грудной клетки.



Отмечается, что семья неполная, но не состоит на профилактических учетах. Проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани проводит проверку после падения двухлетнего ребенка в канализационный люк на территории роддома №1 на улице Чуйкова. По предварительной версии следствия, мальчик наступил на металлическую крышку люка, которая не была должным образом закреплена. Ребенка госпитализировали в ДРКБ.

Маргарита Головатенко