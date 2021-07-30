В Казани прокуратура проведет проверку после падения ребенка в канализационный люк

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани проведет проверку после падения двухлетнего ребенка в канализационный люк на территории роддома №1 на улице Чуйкова, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По предварительной версии следствия, мальчик наступил на металлическую крышку люка, которая не была должным образом закреплена. Ребенок госпитализирован в ДРКБ.

По итогам проверки прокуратура даст оценку исполнению правил эксплуатации элементов коммуникаций. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

По факту падения ребенка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: realnoevremya.ru

По предварительным данным, 29 июля во время игры ребенок наступил на ненадлежащим образом закрытый люк. Это увидел его отец и велел ему отойти, но в следующий момент крышка перевернулась и мальчик упал в колодец. Ребенка вытащили и отвезли в больницу.

Маргарита Головатенко