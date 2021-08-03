В Челнах разработали специальную программу по профилактике борьбы с ожирением горожан

Фото: Олег Тихонов (архив)

Власти Набережных Челнов намерены заняться профилактикой ожирения и вредных привычек среди местного населениях. Специальную программу, рассчитанную на четыре года, подписал руководитель исполкома автограда Фарид Салахов.

Она предусматривает охват диспансеризацией большего количества граждан, вовлечение их спорт и общение со специалистам по вопросам ЗОЖ. В программе обозначены формулы, по которым власти планируют рассчитывать, насколько увеличилось количество таких челнинцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Челнов намерены проводить среди горожан акции и мероприятия, направленные на профилактику здорового образа жизни. Разработанная программа не предусматривает ее финансирования, пишет издание Сhelny-biz.ru.

С ее помощью в автограде планируется снизится смертность, заболеваемость и риски преждевременного выхода граждан на пенсию по инвалидности и т. д. Эффективная реализация программы позволит пополнить бюджет Челнов за счет увеличения числа трудоспособного населения — вырастет число уплаченных НДФЛ.

Напомним, в Набережных Челнах с началом пандемии COVID-19 увеличилось число людей с избыточной массой тела и ожирением. Врач-кардиолог поликлиники №5 Зухра Зиганшина связывает это с последствиями заедания стресса и снижением двигательной активности.

Татьяна Демина