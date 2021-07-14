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В Набережных Челнах из-за пандемии увеличилось число людей с ожирением

18:59, 14.07.2021
В Набережных Челнах из-за пандемии увеличилось число людей с ожирением
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах с началом пандемии COVID-19 увеличилось число людей с избыточной массой тела и ожирением. Врач-кардиолог поликлиники №5 Зухра Зиганшина связывает это с последствиями заедания стресса и снижением двигательной активности.

Она рассказала, что в этом году к ней на прием пришло уже более 1,5 тыс. человек с жалобами на боли в области сердца — в основном это люди после 50 лет. При этом 80% из них имеют лишний вес.

Специалист обратила внимание на то, что риск внезапной остановки сердца значительно выше у тучных мужчин, чем у женщин», пишут «Челнинские известия».

ОбществоМедицина Татарстан
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