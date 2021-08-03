В Казани обсудили, как снизить цену «борщевого набора» и поддержать село

Гранты на 651,6 млн рублей — для поддержки фермеров

Как снизить цену «борщевого набора», эффективны ли действующие в Татарстане меры поддержки сельхозпроизводителей и как создавать рабочие места на селе, обсуждали сегодня на круглом столе «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий Татарстана», который прошел в Оперативном центре по работе с обращениями граждан «Единой России».

Премьер-министр РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров отметил, что в Татарстане разработана комплексная система поддержки сельхозпроизводителей, действуют десятки программ по развитию предпринимательства и социальному развитию села. В деревнях проживает каждый четвертый житель республики, половину валовой сельхозпродукции производят свыше 450 тыс. личных и 4 тыс. фермерских хозяйств.

— Главной задачей в этом направлении становится повышение привлекательности сельского труда, основа ее — в доходности занятия сельхозбизнесом. Заработная плата на 1 июля 2021 года составила по занятым в общественном секторе сельского хозяйства 30 138 рублей, 34% хозяйств имеют среднюю зарплату свыше 30 тыс. рублей, — заметил Зяббаров.

Наиболее активно развивается фермерство, которое ежегодно прирастает на 10% в объемах сельхозпродукции. Этому способствуют грантовые программы поддержки. За 9 лет финансовую помощь получили 1384 КФХ на 3,6 млрд рублей.

В этом году действуют четыре грантовые программы — «Агропрогресс», «Агростартап», «Развитие семейных ферм», «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» с общим фондом 651,6 млн рублей. На них претендуют 500 участников (шесть человек на место). Важно, что грантополучатели должны не только ежегодно увеличивать объемы продукции, но и создавать рабочие места. Кстати, по просьбам фермеров, исполнение договоров продлевается на год, потому что из-за пандемии и аномальной жары не все смогут выполнить условия по предоставлению грантов.

Есть и другие формы поддержки: на развитие личных подсобных хозяйств ежегодно из бюджета республики выделяется до 0,5 млрд рублей, 350 млн рублей зарезервировано в этом году на содержание дойного стада, получают субсидии те, кто строит фермы и увеличивает поголовье коров.

Министр подчеркнул, что особое внимание уделяется развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации. В Татарстане насчитывается свыше 300 кооперативов, объединяющих 7 тыс. членов. Наибольшее их количество — в Кукморском, Сабинском, Арском, Лаишевском, Мамадышском районах.

Большое подспорье для фермеров и потребителей — осенние и весенние сельскохозяйственные ярмарки, которые позволяют продать и купить продукцию по приемлемым ценам, минуя посредников.

Марат Зяббров рассказал и о «свежеиспеченной» инициативе, которая с 24 июля реализуется в Казани. Чтобы снизить стоимость «борщевого набора» по субботам в городе работают специализированные ярмарки, где овощная продукция продается по оптовым ценам.

Министр подчеркнул, что для республики стратегически важным вопросом является развитие сельских территорий. С 2020 года реализуется одноименная программа, направленная на улучшение условий проживания в сельской местности. В прошлом году на это было выделено более 3 млрд рублей.

Как закрепить кадры на селе

Глава Мамадышского района Анатолий Иванов отметил, что одна из главных проблем на селе — отсутствие рабочих мест, поэтому молодежь уезжает в города. Есть и вопросы с сельской ипотекой — ею воспользовались в основном жители пригородных районов, а до «глубинки» дошло всего 5% средств, выделенных на эту программу. По его мнению, выдавать субсидии на жилье нужно тем семьям, где хотя бы один из супругов занят в сельском хозяйстве.

Из других предложенных им мер — строительство комплексов по хранению и переработке сельхозпродукции. «Вырастить урожай мы можем, а хранить его негде. Если построим — будут люди огороды сажать и сдавать на переработку. И рабочие места появятся, это даст толчок развитию села», — отметил Иванов.

Заместитель председателя Совета АККОР РФ, президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров отметил, что по сравнению с предыдущим годом средства, выделенные на поддержку отрасли, сократились на 48,2%, более 56 тыс. человек уехали из сельской местности. В деревнях сейчас ощущается острая нехватка механизаторов, комбайнеров, других специалистов.

Байтемиров также подчеркнул, что есть проблемы с предоставлением земли фермерам и крестьянским хозяйствам, а из-за разночтения в законах, например, о личном подсобном хозяйстве и Земельном кодексе, ЛФК не могут получить субсидии.

Присутствующий на круглом столе депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов признал последнее критическое замечание справедливым и отметил, что этим займется новый состав парламента. Он отметил, что на поддержку сельского хозяйства на федеральном уровне направлено более 200 млрд рублей и из 50 президентских программ большинство реализуются в сельской местности. В то же время из-за пандемии коронавируса выделяемые по ним суммы были существенно секвестированы — на 5 трлн рублей.

В то же время он подчеркнул, что у государства есть понимание, как развивать сельское хозяйство. Что касается рабочих мест на селе, то по примеру программ «земский учитель» и «земский врач» настала пора принимать программы «земский работник культуры», «земский тренер». Частично решить острую проблему нехватки кадров могут «целевики», которые после окончания вуза должны 3 года отработать на тех предприятиях, которые оплачивали им учебу. Кстати, сами предприятия теперь могут 90% средств, направленных на подготовку специалиста, вернуть обратно — такой пункт предусмотрен в федеральной программе комплексного развития села.

Конкуренция снизит цены

Участники круглого стола не могли обойти вниманием и торговые сети с их наценками, из-за которых стоимость продуктов «улетает в космос». Ильдар Гильмутинов указал на несправедливость распределения доходов, когда, например, производители зерна получают 14% от стоимости хлеба, а торговые сети — 20%. «Но у них сильные лоббисты», — посетовал парламентарий.

Чтобы сбить цену на продукты, Байтемиров предложил сельхозпроизводителям создавать собственные торговые сети и логистические центры. Тогда конкуренция заставит торговые сети умерить аппетиты. А глава Мамадышского района считает, что нужно нормативно ограничивать торговую наценку, а товары первой необходимости продавать с минимальной наценкой.

По итогам круглого стола будет сформирован публичный перечень предложений от лица татарстанских фермеров в народную программу «Единой России» по развитию села.