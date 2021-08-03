В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели 7-летнего ребенка под трактором на детской площадке

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели под колесами трактора 7-летнего мальчика. Происшествие случилось 1 августа в селе Аппаково Альметьевского района на детской площадке.

По версии следствия, 37-летний мужчина перевозил сено на тракторе МТЗ-82 в сцепке с самодельным прицепом. Он поехал по необорудованной дороге через детскую площадку, где играли несовершеннолетние. В этот момент они стали цепляться за лежавший в прицепе стог сена. В результате один ребенок попал под колеса трактора. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Мужчина, находивший за рулем трактора, не имеет водительских прав соответствующей категории. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



В прошлом месяце в Татарстане по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по факту гибели 25 июля комбайнера в Мензелинском районе. Несчастный случай произошел на территории КФХ «Полянка».

Татьяна Демина