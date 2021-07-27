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В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели комбайнера в Мензелинском районе

15:55, 27.07.2021
В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели комбайнера в Мензелинском районе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по факту гибели 25 июля комбайнера в Мензелинском районе. Несчастный случай произошел на территории КФХ «Полянка».

Установлено, что, работая, 56-летний мужчина упал с поверхности бункера комбайна. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокурор Мензелинского района РТ вынес постановление о направлении ее материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Дело завели накануне, 26 июля. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты его расследования.

О происшествии в СУ Следственного комитета России по Татарстану сообщили 26 июля. Ведомство организовало доследственную проверку.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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