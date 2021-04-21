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Общество

В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш

10:48, 21.04.2021 3
В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш
Фото: wikipedia.org

В Москве полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иностранных агентов) Любовь Соболь. Об этом сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин.

Соболь задержана около станции метро «Автозаводская». Адвокат написал в Twitter, что полицейские «вытащили ее из такси». Куда ее доставят — неизвестно.

После этого стало известно о задержании пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. Об этом сообщила в Twitter ее адвокат Вероника Полякова. По ее словам, задержание произошло около дома Ярмыш, когда она вышла в магазин в разрешенное время.

Ранее юриста ФБК Любовь Соболь московский суд приговорил к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Также Соболь числится фигурантом уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время митинга в Москве 23 января.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Как сказал наш шеф-Сядут усе!!!
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  • Анонимно 21 апр
    Посадють, а ты не воруй)))
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  • Анонимно 21 апр
    Когда его ( юриста) будут грабить ,он будет кричать менты?
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