В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш

В Москве полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иностранных агентов) Любовь Соболь. Об этом сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин.

Соболь задержана около станции метро «Автозаводская». Адвокат написал в Twitter, что полицейские «вытащили ее из такси». Куда ее доставят — неизвестно.



Менты устроили план «Перехват» и вытащили Любовь Соболь @SobolLubov из такси у метро «Автозаводская». По её словам, задерживало много сотрудников в форме. Куда везут — неизвестно. — Воронин Владимир (@vb_voronin) April 21, 2021

После этого стало известно о задержании пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. Об этом сообщила в Twitter ее адвокат Вероника Полякова. По ее словам, задержание произошло около дома Ярмыш, когда она вышла в магазин в разрешенное время.

@Kira_Yarmysh только что задержали у подъезда ее дома, когда она вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов! — Advocat_Polyakova (@AdvocatPolyako1) April 21, 2021

Ранее юриста ФБК Любовь Соболь московский суд приговорил к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Также Соболь числится фигурантом уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время митинга в Москве 23 января.

Ольга Плешкова