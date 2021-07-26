Российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото на Олимпийских играх

Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Россияне в составе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным заняли первое место, набрав 262,500 балла за шесть видов. Вторыми стали японцы (262,397), а тройку призеров замкнула команда Китая (261,894).

В последний раз российские гимнасты побеждали на Олимпиаде в 1996 году. С тех пор россияне ни разу не брали золотые награды на Играх.

Напомним, это уже третье золото для сборной России в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Ранее чемпионкой Олимпиады стала фехтовальщица София Позднякова.