В Татарстане банки заключили с застройщиками кредитные договоры на сумму свыше 100 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане совокупный лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками, на 1 июля составил 104,6 млрд рублей. Это на 67% больше, чем на начало года. Об этом сообщили в пресс-службе отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Также количество счетов эскроу с начала 2021 года выросло на 46,4%.

«Со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислено застройщикам или направлено на погашение их кредитов более 18 млрд рублей. Эта сумма с начала года выросла в 2,5 раза, количество «раскрытых» счетов эскроу достигло 5,7 тыс., увеличившись с начала года в 2,4 раза», — отметил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

В Татарстане по состоянию на 1 июня 2021 года объем средств на счетах эскроу превысил 49,3 млрд рублей. Всего в республике на эту дату у участников долевого строительства их было около 14 тысяч.

Алексей Нечаев