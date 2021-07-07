В Татарстане объем средств на счетах эскроу достиг почти 50 млрд рублей

В Татарстане по состоянию на 1 июня 2021 года объем средств на счетах эскроу превысил 49,3 млрд рублей. Всего в республике на эту дату у участников долевого строительства их было около 14 тысяч.

Количество счетов эскроу в Татарстане с начала 2021 года увеличилось на 52,9%. Объем средств на них за это время вырос на 50,5%, сообщает пресс-служба Отделения Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

«Со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислено застройщикам или направлено на погашение их кредитов более 13,3 млрд рублей», — сообщил управляющий организацией Марат Шарифуллин.

Отмечается, с начала 2021 года эта сумма увеличилась в 1,8 раза. Количество «раскрытых» счетов эскроу на 1 июня составило 4,2 тысячи.

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками, на 1 июня 2021 года достиг 86,3 млрд рублей. Эта сумма на 37,7% больше, чем на начало года.

Напомним, по данным «Дом.РФ», больше всего квартир по схеме счетов эскроу, после Московской области построено в Татарстане — 8,6 тыс. квартир в 68 домах.



Татьяна Демина