Татарстан вошел в топ-5 регионов России по рейтингу безопасности «Качество детства»
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе совещания «Реализация стратегии (концепции) комплексной безопасности детства: опыт регионов» назвала первую десятку безопасных регионов России для детей. Среди них Татарстан.
«После Мурманской области Санкт-Петербург... дальше в порядке убывания — Курская область, Республика Татарстан, Омская область, Волгоградская область, Свердловская область, Мордовия, Магаданская область, Москва», — цитирует ее ТАСС.
В рейтинге учитывался в первую очередь уровень детской смертности.
«Мы смотрели гибель детей по разным направлениям: падение из окон, пожар, ДТП, гибель детей на объектах железнодорожного транспорта, от рук преступников, суицид», — сказала детский омбудсмен.
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