Крым за семь месяцев посетили более 5 миллионов туристов

Фото: Максим Платонов

С начала года по август курорты Крыма посетили более 5 млн туристов. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.

«По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, за 7 месяцев 2021 года турпоток в Крым составил 5 миллионов 67 тысяч туристов, что на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года», — написал он.

Фото: Максим Платонов

Также Аксенов отметил, что 60% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% — авиасообщением, 8% — по железной дороге.

Крым вошел в число популярных направлений для путешествий на автомобиле этим летом. За республику проголосовали 17% опрошенных россиян.

Алексей Нечаев