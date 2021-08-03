Мужская сборная России по волейболу сыграет с Бразилией в полуфинале Олимпиады-2020
Сборная России вышла в полуфинал мужского турнира по волейболу в рамках Олимпийских игр в Токио.
В четвертьфинале российские волейболисты обыграли команду Канады в трех сетах — 25:21, 30:28, 25:23. Самым результативным игроком среди россиян стал Дмитрий Волков, набравший 15 очков. Еще 14 баллов сборной принес Максим Михайлов.
В полуфинале Олимпиады-2020 российская команда встретится с Бразилией, которая в четвертьфинале разобралась с Японией (3:0). Полуфинальный матч состоится 5 августа.
Отметим, что команды уже встречались на групповом этапе турнира. Тогда Россия была сильнее бразильцев — 3:0.СпортВолейбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым