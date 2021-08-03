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Мужская сборная России по волейболу сыграет с Бразилией в полуфинале Олимпиады-2020

09:15, 03.08.2021
Мужская сборная России по волейболу сыграет с Бразилией в полуфинале Олимпиады-2020
Фото: vk.com/volleyballvfv

Сборная России вышла в полуфинал мужского турнира по волейболу в рамках Олимпийских игр в Токио.

В четвертьфинале российские волейболисты обыграли команду Канады в трех сетах — 25:21, 30:28, 25:23. Самым результативным игроком среди россиян стал Дмитрий Волков, набравший 15 очков. Еще 14 баллов сборной принес Максим Михайлов.

Фото: vk.com/volleyballvfv

В полуфинале Олимпиады-2020 российская команда встретится с Бразилией, которая в четвертьфинале разобралась с Японией (3:0). Полуфинальный матч состоится 5 августа.

Отметим, что команды уже встречались на групповом этапе турнира. Тогда Россия была сильнее бразильцев — 3:0.

СпортВолейбол
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