В Тверской области из-за урагана погибли три человека, в том числе ребенок

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Из-за урагана, прошедшего в Тверской области, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает «РИА Новости».



В Андреаполе днем скорость ветра во время грозы достигала 25 метров в секунду. Пострадали кровли 65 жилых домов, упало более 90 деревьев. В четырех муниципальных образованиях нарушилось энергоснабжение, более 1,6 тысячи домов оказались обесточены.

Как сообщали СМИ, из-за урагана пострадали порядка 15 человек.

В середине этой недели в некоторых регионах Поволжья аномально жаркая погода сменится на грозы и ураганы. В Поволжье, в том числе в Татарстане, даже могут возникнуть торнадо.

Маргарита Головатенко