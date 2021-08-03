Синоптик спрогнозировал грозы и ураганы в некоторых регионах Поволжья в середине этой недели

Фото: Максим Платонов (архив)

В середине этой недели в некоторых регионах Поволжья аномально жаркая погода сменится на грозы и ураганы. Температура воздуха также опустится.

Процесс спада жары будет сопровождаться сильными грозами, порывистым ветром. В некоторых регионах ПФО ожидаются ураганы, предупредил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Во второй половине этой недели в Поволжье дневные температуры будут достигать порядка +25 градусов, ночные — от 15 до 18 градусов. При этом до середины недели будет держаться жаркая погода. Высокие температуры установятся в Среднем Поволжье, Предуралье, Саратовской и Самарской областях, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане на этой неделе ожидается жара. Во вторник, 3 сентября, в республике воздух прогреется до +37 градусов, объявлено штормовое предупреждение. В выходные дни температура несколько опустится — до +26 градусов.



Татьяна Демина