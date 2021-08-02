Ведущая Гульназ Сафарова станет новым лицом «Ак Барс Шоу»

Татарстанскую ведущую Гульназ Сафарову пригласили на «Ак Барс Шоу». Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram во время прямого эфира.

«Пока еще не разбираюсь в хоккее хорошо, скажу вам честно и прямо. Но уже начала знакомство с этой сферой и думаю, что не буду подводить свою команду», — рассказала Сафарова.

По ее словам, съемки «Ак Барс Шоу» должны начаться 17—18 августа.

Напомним, в конце июля ведущая «Ак Барс ТВ» Камиля Харисова покинула казанский клуб. «Уезжает она не в «Авангард», что было бы концом карьеры, а на ТВ. Кто ее заменит — неизвестно. Но не Зухра», — рассказал журналист Алексей Шевченко.



В комментариях к его посту некоторые пользователи предположили, что следующей ведущей канала «барсов» станет Гульназ Сафарова.

Татьяна Демина