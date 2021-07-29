Ведущая Камиля Харисова покинула «Ак Барс ТВ»

Ведущая «Ак Барс ТВ» Камиля Харисова покинула казанский клуб, сообщает журналист Алексей Шевченко.

«Печальная новость. Ведущая шоу на «Ак Барс ТВ» Камиля Харисова покидает казанский клуб. Уезжает она не в «Авангард», что было бы концом карьеры, а на ТВ. Кто ее заменит — неизвестно. Но не Зухра», — написал в своем телеграм-канале Шевченко.

В комментариях к посту журналиста некоторые пользователи предположили, что следующей ведущей канала «барсов» станет популярная татарская радиоведущая Гульназ Сафарова.

Напомним, Камиля Харисова работала на «Ак Барс ТВ» с августа 2020 года. В качестве ведущей «Ак Барс Шоу» она заменила Зухру Уразбахтину, которая ушла в «Авангард ТВ» и на «Матч ТВ».