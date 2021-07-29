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Ведущая Камиля Харисова покинула «Ак Барс ТВ»

12:56, 29.07.2021
Ведущая Камиля Харисова покинула «Ак Барс ТВ»
Фото: ak-bars.ru

Ведущая «Ак Барс ТВ» Камиля Харисова покинула казанский клуб, сообщает журналист Алексей Шевченко.

«Печальная новость. Ведущая шоу на «Ак Барс ТВ» Камиля Харисова покидает казанский клуб. Уезжает она не в «Авангард», что было бы концом карьеры, а на ТВ. Кто ее заменит — неизвестно. Но не Зухра», — написал в своем телеграм-канале Шевченко.

В комментариях к посту журналиста некоторые пользователи предположили, что следующей ведущей канала «барсов» станет популярная татарская радиоведущая Гульназ Сафарова.

Напомним, Камиля Харисова работала на «Ак Барс ТВ» с августа 2020 года. В качестве ведущей «Ак Барс Шоу» она заменила Зухру Уразбахтину, которая ушла в «Авангард ТВ» и на «Матч ТВ».

СпортХоккей
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