Мэр Нижнекамска сделал повторную прививку от COVID-19

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин прошел ревакцинацию от COVID-19. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте. Какая именно вакцина использовалась, не уточняется.

Метшин рассказал, что многие жители Нижнекамска уже сделали прививку от коронавируса. Тех, кто еще не прошел вакцинацию и не имеет противопоказаний к ней, он призвал получить вакцину.

«Сегодня прививка — это наша с вами безопасность, это возможность сформировать коллективный иммунитет и с наименьшей долей вероятности заболеть коронавирусной инфекцией», — заявил Метшин.

Он обратил внимание, что в целом в ситуации с COVID-19 нет положительной динамики, продолжается рост числа инфицированных. «Но там, где своевременно прививаются, меньше болеют», — отметил мэр Нижнекамска.



Напомним, первый компонент вакцины Метшин получил 13 марта этого года, вторую дозу — 3 апреля.



По последним данным, в Татарстане от коронавируса провакцинировано 831 224 человека. Вторую дозу препарата получили 620 445 человек.



Татьяна Демина