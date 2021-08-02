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В Татарстане вакцину от коронавируса получили более 830 тысяч человек

12:37, 02.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вакцину от коронавируса получили более 830 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане от коронавируса провакцинировано 831 224 человека, сообщает региональный оперштаб.

Из общего числа прошедших процедуру вакцинации вторую дозу препарата получили 620 445 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане по состоянию на 31 июля вакцинацию от коронавируса прошли 825 824 человека.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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