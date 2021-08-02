В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели рабочего, получившего травму в цехе завода КАМАЗа

В Татарстане 62-летний рабочий компании «Регион-Сервис» получил смертельную травму в цехе прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ», в результате чего скончался. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

По предварительным данным, вечером 30 июля мужчина штамповал деталь и ее часть по неустановленной пока причине отлетела ему в голову. Умер рабочий в больнице.

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Татарстану Андрей Шептицкий.

В прошлом месяце в Татарстане по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по факту гибели 25 июля комбайнера в Мензелинском районе. Несчастный случай произошел на территории КФХ «Полянка».

Татьяна Демина